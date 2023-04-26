Число пациентов с корью выросло до 31 в Краснодарском крае

Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Больше всего зараженных выявили в Краснодаре — 10 человек. В Сочи восемь заболевших, в Анапе — шесть, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале число пациентов с корью выросло до 12, в середине апреля — до 29. Рост заболеваемости корью в Краснодарском крае связывают с непривитыми мигрантами.