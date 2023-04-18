Число пациентов с корью в Краснодарском крае выросло до 29
Общество
18.04.2023 15:24
Об этом 18 апреля сообщила руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.
По ее словам, больше всего зараженных выявили в Краснодаре и Сочи — по восемь человек. Еще шесть заболевших зафиксировали в Анапе, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале число пациентов с корью выросло до 12. Рост заболеваемости корью в Краснодарском крае связывают с непривитыми мигрантами.
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