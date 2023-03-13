Рост заболеваемости корью в Краснодарском крае связан с непривитыми мигрантами

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, распространение кори связано с прибытием граждан из ближнего зарубежья.

Случаи обращения по поводу заболевания корью Роспотребнадзор зафиксировал в Краснодарском крае, а также в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

В связи с этим главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори». Оно предусматривает вакцинацию населения и мигрантов, которые не привиты от кори, не болели ей ранее и тех, кто не имеет сведений о прививках, сообщает РБК.

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