Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Рост заболеваемости корью в Краснодарском крае связан с непривитыми мигрантами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rost-zabolevaemosti-koryu-v-krasnodarskom-krae-svyazan-s-neprivitymi-migrantami
Рост заболеваемости корью в Краснодарском крае связан с непривитыми мигрантами
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, распространение кори связано с прибытием граждан из ближнего зарубежья.

Случаи обращения по поводу заболевания корью Роспотребнадзор зафиксировал в Краснодарском крае, а также в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

В связи с этим главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори». Оно предусматривает вакцинацию населения и мигрантов, которые не привиты от кори, не болели ей ранее и тех, кто не имеет сведений о прививках, сообщает РБК.

Читайте также: шесть важных вопросов о кори.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мужчина выстрелил в соседскую собаку под Краснодаром
  2. В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке
  3. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  4. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  5. Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
  6. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
Прямой эфир
Мы в соцсетях