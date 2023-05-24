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Число заболевших корью в Краснодарском крае увеличилось до 37

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zabolevshih-koryu-v-krasnodarskom-krae-uvelichilos-do-37
Число заболевших корью в Краснодарском крае увеличилось до 37
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 24 мая сообщил главный врач ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» Сергей Зотов во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«На сегодняшний день в Краснодарском крае зарегистрировано 37 случаев заболевания корью, в том числе у 15 детей. Мы имеем подъем заболеваемости — но это не эпидемия», — рассказал Зотов.

По его словам, при распространении кори есть группы риска — это люди с более ослабленным иммунитетом. Дети могут переносить заболевание в тяжелой форме. При этом эффективного лекарства от кори в медицине пока не существует.

Врач отметил, что иммунитет от кори в организме человека может выработаться только после перенесения заболевания или вакцинации. Он подчеркнул, что российская вакцина от кори проверена десятилетиями и абсолютно безопасна для здоровья. Проверить иммунитет к кори можно с помощью специального анализа на антитела.

В прошлом году в Краснодарском крае зафиксировали всего шесть случаев заболевания корью.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рост заболеваемости корью в Краснодарском крае связан с непривитыми мигрантами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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