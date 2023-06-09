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Число заболевших корью в Краснодарском крае выросло до 49

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zabolevshih-koryu-v-krasnodarskom-krae-vyroslo-do-49
Число заболевших корью в Краснодарском крае выросло до 49
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За две недели рост заболеваемости составил 32%.

Больше всего заболевших в Сочи — 20 человек. В Краснодаре 12 пациентов, в Анапе — 6, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале число пациентов с корью выросло до 12, в конце апреля — до 31, в мае — до 37.

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