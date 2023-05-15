Число заболевших корью в Краснодарском крае выросло до 33

Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших в Краснодаре, в тройку лидеров также входят Сочи и Анапа, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале число пациентов с корью выросло до 12, в середине апреля — до 29, в конце апреля — до 31.

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