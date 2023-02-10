Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. Сейсмические волны, вызванные этим землетрясением, могут наблюдаться на Кубани в течение месяца, считают ученые. Также возможна активизация грязевых вулканов.