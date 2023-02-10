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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turtsii-prevysilo-20-tys-chelovek
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек
Фото t.me/zemletresenieee_zhertvyi

Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По последним данным, среди погибших в результате землетрясений числятся уже 20 тыс. 213 человек. Ранения получили 80 тыс. 12 человек.

В Сирии официально заявили об 1 тыс. 387 погибших, пострадали 2 тыс. 326 человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. Сейсмические волны, вызванные этим землетрясением, могут наблюдаться на Кубани в течение месяца, считают ученые. Также возможна активизация грязевых вулканов.

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