Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек
Происшествия
10.02.2023 22:05
Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
По последним данным, среди погибших в результате землетрясений числятся уже 20 тыс. 213 человек. Ранения получили 80 тыс. 12 человек.
В Сирии официально заявили об 1 тыс. 387 погибших, пострадали 2 тыс. 326 человек, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. Сейсмические волны, вызванные этим землетрясением, могут наблюдаться на Кубани в течение месяца, считают ученые. Также возможна активизация грязевых вулканов.
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