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Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии выросло до 2,7 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-zemletryasenii-v-turtsii-i-v-sirii-vyroslo-pochti-do-2-2-tys-chelovek
Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии выросло до 2,7 тыс. человек
Фото t.me/ostorozhno_moskva

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о том, что число погибших при землетрясении выросло до 1 тыс. 651 человек.

Ранеными числятся 11 тыс. 119 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур в стране.

«Вплоть до заката солнца 12 февраля флаги Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен», — написал Эрдоган в Telegram.

В порту турецкого Искендеруна после землетрясения начался мощный пожар в контейнерах с грузами. Ранее это порт временно вывели из эксплуатации из-за разрушений после стихийного бедствия, сообщает РИА «Новости».

Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1 тыс. 60 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya

Еще 2 тыс. 400 человек пострадали. Согласно сообщению министерства здравоохранения, поисково-спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти, пишет ТАСС.

Российские спасатели вылетели в зону землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. В составе группировки 7 кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошли еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6. Подземные толчки от землетрясения в Турции дошли до Сочи.

Кубанские сейсмологи сообщили, что вероятность разрушительных землетрясений в Краснодарском крае крайне мала.

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