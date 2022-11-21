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Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до семи

Происшествия
21.11.2022 07:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-pozhare-na-tsvetochnom-sklade-v-tsentre-moskvy-vyroslo-do-semi
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до семи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской площади произошел днем 20 ноября.

«Подтверждена гибель семи человек», — цитирует РИА «Новости» источник в экстренных службах Москвы.

В СК России назвали возможные причины пожара. Следствие полагает, что пожар произошел из-за того, что товар хранили с нарушениями правил пожарной безопасности. В результате произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2,5 тыс. кв. м.

По факту пожара возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило  в 14:57. Из горящего здания эвакуировали 7 человек. В здании между первым и вторым этажами частично обрушились перекрытия. На месте работали 121 пожарный и 42 единицы техники, 3 вертолета Ка-32 и пожарный поезд. В 18:20 пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м.

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