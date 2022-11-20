Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до пяти
Пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской площади произошел днем 20 ноября. Открытое горение ликвидировали в 22:03.
В экстренных службах сообщили, что под завалами пожарные обнаружили тела пятерых человек.
По информации экстренных служб, судьба еще одного человека остается неизвестной, сообщает ТАСС.
В качестве причины пожара назвали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в двухэтажном складском здании на Комсомольской площади поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС Москвы в 14:57. Из горящего здания эвакуировали семь человек. В здании произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. В ликвидации возгорания принимали участие 121 человек от МЧС России и 42 единицы техники. В том числе три вертолета Ка-32 и пожарный поезд. В 18:20 пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м.
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