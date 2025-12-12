Число обращений на «Итоги года» с Путиным превысило 1 миллион

Граждане России продолжают присылать обращения «Итоги года с Владимиром Путиным». Больше всего вопросов касаются социальной сферы.

По данным на 12 декабря, главе государства направили уже более 1 млн обращений. В основном вопросы поступают по телефону, на втором месте — цифровая платформа MAX. Отправить обращение также можно с помощью СМС и ММС или через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает «Россия 24».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубань вошла в топ-3 регионов-лидеров по числу обращений на прямую линию Путина.

Обращения начали принимать с 15:00 4 декабря. Отправить вопрос президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

