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Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-sektsii-novogo-mosta-v-rajone-parka-plyazha-rivera-ustanovili-v-sochi
Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сборку конструкций пешеходной переправы «Волшебный лист» планируют завершить летом текущего года. После этого начнется отделка и установка освещения.

В настоящее время завершили бетонные работы на правом берегу реки Сочи и установили конструкции для укрупнительной сборки. Подрядчик завершил монтирование уже четырех секций моста. Отмечается, что все строительные работы проводятся по «зеленым» технологиям. В устье реки тяжелая техника не заходит.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Пешеходный мост «Волшебный лист» соединит два берега реки Сочи, образовав единый прогулочный маршрут с центральной Приморской набережной. Работы ведут в рамках реализации проекта «Две реки — одно море». Маршрут составит 15 км. Он протянется от бальнеологического комплекса «Мацеста» до торгового центра «Море Молл», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к монтажу конструкций моста приступили в середине декабря прошлого года. Строительство моста «Волшебный лист» протяженностью 50 м планировали завершить к концу 2023 года.

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