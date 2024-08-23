Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.

По данным ФСИН России, преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести четверым сотрудникам колонии, трое из них скончались на месте. Еще четверых, оказавших сопротивление, госпитализировали. Один из госпитализированных скончался в больнице.

«При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет», — сообщает пресс-служба ФСИН России.

В ведомстве добавили, что семьям сотрудников, погибших и пострадавших при захвате заложников, будет оказана вся необходимая помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», радикалы устроили бунт в колонии под Волгоградом, взяв заложников. Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщалось о пострадавших и погибших. СК России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.

В ходе штурма бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных в ИК-19 в Волгоградской области, взявших в заложники сотрудников колонии.