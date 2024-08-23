Радикалы устроили бунт в колонии под Волгоградом, взяв заложников

Заключенные колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино днем 23 августа захватили заложников.

Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие. Сейчас проводят мероприятия по освобождению заложников, сообщает пресс-служба ФСИН России.

По предварительным данным, заложников четверо. В центральном аппарате ФСИН создали специальную комиссию, которая выедет в Волгоградскую область для проведения расследования захвата заложников. К расследованию подключилась прокуратура региона, сообщает RT.

СК России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников по ч. 4 ст. 206 УК РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ. . Проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

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