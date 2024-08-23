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Снайперы ликвидировали четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/snajpery-likvidirovali-chetyreh-zaklyuchennyh-v-ik-19-pod-volgogradom
Фото t.me/RosgvardOfficial

Бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных в ИК-19 в Волгоградской области, взявших в заложники сотрудников колонии. 

Все заложники освобождены, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — уточнили в ведомстве. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», радикалы устроили бунт в колонии под Волгоградом, взяв заложников. Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщалось о пострадавших. СК России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.

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