Снайперы ликвидировали четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом
Происшествия
23.08.2024 17:39
Бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных в ИК-19 в Волгоградской области, взявших в заложники сотрудников колонии.
Все заложники освобождены, сообщает пресс-служба Росгвардии.
«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — уточнили в ведомстве.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», радикалы устроили бунт в колонии под Волгоградом, взяв заложников. Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщалось о пострадавших. СК России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.