Снайперы ликвидировали четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом

Бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных в ИК-19 в Волгоградской области, взявших в заложники сотрудников колонии.

Все заложники освобождены, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — уточнили в ведомстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», радикалы устроили бунт в колонии под Волгоградом, взяв заложников. Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщалось о пострадавших. СК России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.