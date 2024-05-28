Чем опасно интервальное голодание и почему надо есть, когда хочется

Голодать через силу будет полезно не всем — прочтите, прежде, чем пробовать «интервальное».

Про интервальное голодание часто говорят, как про способ уменьшить потребление калорий и как про метод детокса. Но врач-диетолог Татьяна Жаровская советует быть аккуратным в интервальной диете. Эта практика может подойти тем, кто сам по себе может подолгу не есть (это может быть предрасположено генетически) либо людям с инсулинорезистентностью. Но и в таких случаях сначала надо посетить врача, чтобы наверняка знать, можно ли.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов считает, что интервальное голодание может быть полезно при смене режима и рациона питания, но не стоит считать его панацеей. Он сравнивает питание с заправкой автомобиля — вы едете по шоссе и иногда сворачиваете на автозаправки. Что будет, если вы пропустите одну из запланированных заправок? Бензин кончится, и вам придется либо заправляться из канистры, либо толкать автомобиль.

Давайте подробнее взглянем, чем может навредить интервальное голодание.

Затрудняется работа внутренних органов

Как говорит Жаровская, при голодании нередко нарушается работа желчного пузыря, поджелудочной железы. Пищи не поступает, но органы-то функционируют в привычном формате! Тогда желчь застаивается и накапливается, что может раздражать слизистые пищеварительного тракта и вести к камнеобразованию.

Нарушается саморегуляция тела

Голод — важное чувство, которое позволяет нам оставаться в тонусе и сохранять форму. Это ощущение говорит нам, когда пора поесть, а когда его сменяет чувство насыщения, мы прекращаем прием пищи. На самом деле, конечно, так это работает у животных, а человек принимает пищу, руководствуясь размером порции, а не внутренним чувством.

Когда тело сигнализирует, что ему нужно «топливо», а вы продолжаете не есть, могут произойти сбои всех систем, синхронизированных с пищеварением — это, перво-наперво, нервная и эндокринная системы. Интервальное голодание может превратиться в насилие над собой, и вместо похудения человек получает нервное истощение и гормональные неполадки.

Не подходит для похудения

Чтобы похудеть, интервальная диета тоже плохо подходит. Во-первых, когда человек продолжительно время не ест, потом он склонен переедать. И тогда тело быстро вернет с трудом сброшенные кг.

Во-вторых, даже когда у вас все в порядке с волей, и вы можете не переедать в «не голодные» дни, тело все равно может набрать вес — запасать жир на случай голодания и отощания.

Может приводить к недостатку витаминов и микроэлементов

Практика интервального голодания нередко ведет к дефициту нужных веществ. Суточная потребность в белках, жирах и углеводах не перекрывается. Как совместить эту диету и нормальное количество КБЖУ? Никто не знает.

Можно выяснить с диетологом, как быть.

Можно начать принимать витаминный комплекс.

Но… К чему такие сложности?

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