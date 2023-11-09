Бывший инспектор ГИБДД, продавший данные о Дарье Дугиной, получил 4 года колонии

Нагатинский районный суд Москвы 9 ноября вынес приговор экс-сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину, который продал сведения о личной жизни журналиста и политолога Дарьи Дугиной, убитой в ходе террористической атаки.

«Суд приговорил Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а также лишил звания майор», — цитирует представителя суда РИА «Новости».

Еще одного фигуранта дела, Даниила Чоудхури, приговорили к 1 году колонии. До этого подсудимый находился под подпиской о невыезде, он был взят под стражу в зале суда.

Следствие установило, что с февраля по апрель 2022 года Даниил Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе личных данных. Иван Рыбин, являвшийся тогда инспектором ГИБДД и имевший доступ к базам, получил сведения о Дарье Дугиной и продал их за 3,3 тыс. рублей. В свою очередь разместивший объявление передал данные неустановленным лицам. Оба фигуранта признали вину.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 20 августа 2022 года Дарья Дугина, дочь философа, общественного деятеля и идеолога «русского мира» Александра Дугина, погибла в Подмосковье. По свидетельствам очевидцев, внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел.

Бомба находилась под днищем автомобиля со стороны водителя. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. Мощность составила 400 г в тротиловом эквиваленте.

В ФСБ сообщили, что исполнительницей теракта является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после убийства в Эстонии. Преступление было подготовлено украинскими спецслужбами.