Взрывное устройство в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционно

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 22 августа сообщили в правоохранительных органах.

Вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области в автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. Следствие установило, что бомба находилась под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. Мощность взрывного устройства составила 400 г в тротиловом эквиваленте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Дело расследует центральный аппарат СК РФ. По данным источника, знакомого с ситуацией, взрывное устройство на автомобиле Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом. Следствие полагает, что автомобилем следили и контролировали его передвижение, а убийство было спланировано и носит заказной характер, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сгоревший автомобиль принадлежал отцу погибшей, философу, общественному деятелю и идеологу «русского мира» Александру Дугину. Предположительно, покушение готовилось на него.