СМИ: что известно о покушении и убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье
В ночь с 20 на 21 августа Дарья Дугина, дочь философа, общественного деятеля и идеолога «русского мира» Александра Дугина, погибла в Подмосковье. По свидетельствам очевидцев, внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел.
Автомобиль Land Cruiser Prado взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в 21:30. После того, как пожарные потушили огонь, в салоне обнаружили сильно обгоревший труп женщины. Личность погибшей установили. Ею оказалась журналист и политолог Дарья Дугина. Сообщается, что женщина возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция»,
Руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, знавший погибшую сообщил, что девушка обычно ездила на другой машине, а сгоревший джип принадлежит ее отцу.
В СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом.
Назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В качестве основной выдвигается версия о том, что в автомобиле сработало взрывное устройство.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил причастность к преступлению украинских террористов.
«В Подмосковье была подло убита Дарья Дугина — машину с девушкой взорвали. У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и ее отец», — написал он в своем Telegram.
Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве автомобиля Дугиной, сообщает RT.
Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной. Он назвал ЧП в Подмосковье терактом, связав его с действиями украинской стороны, пишет «Коммерсантъ».
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