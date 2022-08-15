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Знакомы 18 лет: в Краснодаре мужчина облил бензином и поджег давнего друга

Происшествия
15.08.2022 13:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/znakomy-18-let-v-krasnodare-muzhchina-oblil-benzinom-i-podzheg-davnego-druga
Знакомы 18 лет: в Краснодаре мужчина облил бензином и поджег давнего друга
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Двое жителей Каневского района работали на стройке в краевой столице. Во время застолья между ними произошла ссора.

По версии следствия, двое мужчин 43 и 42 лет дружили 18 лет. Они вместе работали строителями. Осенью 2021 года друзья приехали в Краснодар на стройку на улице Лесной. Жили они в строительном вагончике рядом с площадкой.

Днем 27 марта из-за дождя мужчины закончили работу и сели вместе выпивать алкоголь. Во время застолья друзья поссорились. В итоге мужчина облил своего 42-лет него товарища бензином и поджег зажигалкой. Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина. Он набросил брезент на горящего человека и смог потушить пламя. Обгоревшего мужчину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, он скончался через 10 дней, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела завершили. Обвиняемый свою вину признал. Мужчина находится под стражей, материалы дела направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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