В Краснодаре мужчина во время ссоры забил молотком 45-летнюю сожительницу

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло вечером 9 августа в квартире одного из многоквартирных домов на улице Азовской в Прикубанском округе.

По данным следствия, 47-летний мужчина поссорился со своей 45-летней сожительницей. Во время конфликта он взял молоток и ударил им женщину по голове и в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась спустя непродолжительное время. Мужчина осознал произошедшее и сам вызвал скорую помощь и полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК СР по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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