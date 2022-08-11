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В Краснодаре мужчина во время ссоры забил молотком 45-летнюю сожительницу

Происшествия
11.08.2022 14:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-vo-vremya-ssory-zabil-molotkom-45-letnyuyu-sozhitelnitsu
В Краснодаре мужчина во время ссоры забил молотком 45-летнюю сожительницу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло вечером 9 августа в квартире одного из многоквартирных домов на улице Азовской в Прикубанском округе.

По данным следствия, 47-летний мужчина поссорился со своей 45-летней сожительницей. Во время конфликта он взял молоток и ударил им женщину по голове и в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась спустя непродолжительное время. Мужчина осознал произошедшее и сам вызвал скорую помощь и полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК СР по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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