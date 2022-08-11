В Краснодаре мужчина во время ссоры забил молотком 45-летнюю сожительницу
Происшествия
11.08.2022 14:54
Преступление произошло вечером 9 августа в квартире одного из многоквартирных домов на улице Азовской в Прикубанском округе.
По данным следствия, 47-летний мужчина поссорился со своей 45-летней сожительницей. Во время конфликта он взял молоток и ударил им женщину по голове и в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась спустя непродолжительное время. Мужчина осознал произошедшее и сам вызвал скорую помощь и полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК СР по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: в Краснодарском крае мужчина ногами до смерти забил 52-летнюю сожительницу, переломав ей ребра.
Популярные новости
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки
- В Госдуме РФ предложили за полгода повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- СМИ: Дзюба может перейти в «Краснодар» в случае ухода Кордобы
ТОП 5 НОВОСТЕЙ