На Кубани мужчина ногами до смерти забил 52-летнюю сожительницу, переломав ей ребра

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 22 июля в одном из домов на улице Полярной в Апшеронске.

По данным следствия, 39-летний мужчина жил с 52-летней женщиной. Сожители вели асоциальный образ жизни, пили. Мужчина систематически избивал женщину. В день убийства сожители снова были пьяные. Во время застолья они поссорились, мужчина два раза ногой ударил женщину. Пострадавшая получила множественные переломы ребер с повреждением легких. От полученных травм она умерла.

Злоумышленник сам вызвал скорую помощь. Медики осмотрели тело, после чего мужчину задержала на месте происшествия прибывшая следственно-оперативная группа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Обвиняемого поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.