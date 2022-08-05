На Кубани мужчина ногами до смерти забил 52-летнюю сожительницу, переломав ей ребра
Преступление произошло днем 22 июля в одном из домов на улице Полярной в Апшеронске.
По данным следствия, 39-летний мужчина жил с 52-летней женщиной. Сожители вели асоциальный образ жизни, пили. Мужчина систематически избивал женщину. В день убийства сожители снова были пьяные. Во время застолья они поссорились, мужчина два раза ногой ударил женщину. Пострадавшая получила множественные переломы ребер с повреждением легких. От полученных травм она умерла.
Злоумышленник сам вызвал скорую помощь. Медики осмотрели тело, после чего мужчину задержала на месте происшествия прибывшая следственно-оперативная группа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Обвиняемого поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.
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