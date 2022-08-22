ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
Убийство журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье подготовили украинские спецслужбы. Об этом 22 августа сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области в автомобиле Toyota Land Cruiser на дороге сработало взрывное устройство. В машине была Дарья Дугина — дочь философа, общественного деятеля и идеолога «русского мира» Александра Дугина.
В ФСБ сообщили, что исполнительницей теракта является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после убийства в Эстонии. Преступление было подготовлено украинскими спецслужбами.
Сообщается, что Наталья Вовк прибыла в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», на котором Дарья Дугина присутствовала в качестве почетного гостя вместе с отцом.
«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — цитирует сообщение ЦОС ФСБ ТАСС.
Уточняется, что для организации задуманного Вовк арендовала квартиру в доме Дугиной. Она следила за женщиной на Mini Cooper, три раза поменяв на машине номера. Материалы расследования переданы в Следственный комитет, добавили в ФСБ России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», бомба находилась под днищем автомобиля со стороны водителя. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. Мощность составила 400 г в тротиловом эквиваленте.
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