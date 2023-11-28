Бурная река подмыла мост в селе Молдавановка Туапсинского района

Глава Туапсинского района Сергея Бойко 28 ноября сообщил о том, как идет уборка в муниципалитете после сильного шторма.

По словам Сергея Бойко, продолжаются работы по ликвидации последствий урагана и шторма на Центральном городском пляже Туапсе. Сейчас на пляже работает техника, идет расчистка завалов из веток и мусора, вынесенных на берег штормом. Основной объем уборки городской набережной завершили еще 27 ноября. Поливальные машины моют плитку.

Спасатели отрабатывают заявки от граждан и организаций по распилу и уборке упавших деревьев. В этих работах участвуют 28 человек и 7единиц техники.

В Джубге стихия повредила теплотрассу, 28 ноября приступают к ее восстановлению. Отопление в дома потребителей планируют дать в выходные.

В Ольгинке в старом корпусе школы № 19 ветер повредил крышу. Сейчас кровлю восстановили, течи нет. Уроки проходят в штатном режиме.

В Шепсинском, Небугском, Новомихайловском и Джубгском поселениях из-за сильного шторма приступить к уборке пляжей пока нет возможности. Как только наладится погода, там начнут восстанавливать пляжные территории, сообщил глава Туапсинского района в своем Telegram.

Кроме того, в селе Молдавановка от улицы Горнарской до улицы Центральной стихия повредила мост. В связи с этим движение по мосту запрещено. Администрация Джубгского городского поселения уже приступила к работам по восстановлению, сообщает пресс-служба администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в пострадавших от урагана населенных пунктах Туапсинского района ночью 28 ноября восстановили энергоснабжение. Без электроэнергии до сих пор остается хутор Полковничий в Джубгском поселении. Из-за размытой дороги энергетики не могут приступить к устранению аварии.

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