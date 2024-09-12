Большегруз смял легковушку в Белореченском районе, погибла женщина

Смертельная авария произошла 11 сентября около 16:00 в районе 31 км дороги Майкоп — Кореновск.

Предварительно, 35-летний водитель большегруза MAN с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia Rio, ехавшей в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки — 54-летняя женщина — погибла от полученных травм на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

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