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Большегруз смял легковушку в Белореченском районе, погибла женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshegruz-smyal-legkovushku-v-belorechenskom-rajone-pogibla-zhenshhina
Большегруз смял легковушку в Белореченском районе, погибла женщина
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 11 сентября около 16:00 в районе 31 км дороги Майкоп — Кореновск.

Предварительно, 35-летний водитель большегруза MAN с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia Rio, ехавшей в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки — 54-летняя женщина — погибла от полученных травм на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

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