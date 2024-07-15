Более тысячи машин ждут очереди на подъездах к Крымскому мосту

По состоянию на 16:00 15 июля в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи скопились 300 машин. Время ожидания составляет около часа.

В очереди со стороны Тамани находятся 740 автомобилей. Время ожидания — около трех часов, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Перед въездом на Крымский мост установили 4 пункта выдачи питьевой воды и более 20 биотуалетов. Воду автомобилистам в пробке раздают волонтеры, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 15 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 1,4 тыс. машин, со стороны Керчи — 350 автомобилей.

Из-за заторов водителей фур, которые доставляют грузы в направлении портов Тамань и Волна, попросили выбирать альтернативные маршруты.