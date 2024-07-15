Из-за заторов водителей фур призвали объезжать трассу Новороссийск — Керчь

Водителей большегрузов, которые доставляют грузы в направлении портов Тамань и Волна, попросили выбирать альтернативные маршруты в ближайшее время.

Выбирать другие пути водителей призвали в связи с большим скоплением автомобилей на 130 км трассы «Новороссийск — Керчь».

Ограничения движения для грузового транспорта не вводятся, однако на трассе усугубляется ситуация с заторами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным на 14:00, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1,1 тыс. автомобилей, время ожидания — более трех часов. Со стороны Керчи в очереди стоят 325 машин, время ожидания около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В связи с высокими температурными показателями призываем водителей обеспечить наличие воды в автомобилях. Кроме того, напоминаем о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута в Крым», — сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром перед Крымским мостом из-за ночных ограничений движения скопилась очередь из более чем 1,2 тыс. автомобилей.