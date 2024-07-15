Очередь более 1200 машин скопилась перед Крымским мостом из-за перекрытия

Крымский мост перекрывали дважды за ночь 15 июля — с 3:30 до 5:30 и с 6:10 до 6:50.

В связи с этим утром 15 июля наблюдаются серьезные заторы на подъездах к Крымскому мосту.

По данным на 7:00, в очереди со стороны Тамани находятся 1,1 тыс. автомобилей, время ожидания составит более трех часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 145 транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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