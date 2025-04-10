Более ста мертвых дельфинов нашли на побережье Черного моря в марте

На Черноморском побережье продолжается сезон выбросов морских млекопитающих, который продлится с марта по июнь.

Всего за март на пляжах обнаружили 104 мертвых китообразных. За первую неделю марта было обнаружено 22 погибших дельфина, а за первые шесть дней апреля — 23. Их обнаружили представители команды научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

Причина гибели китообразных в сезон их выбросов на берег связана с ослабленным иммунитетом после зимы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мартовский выброс дельфинов на берег встревожил жителей Новороссийска. Видео с телами погибших дельфинов опубликовали в соцсетях очевидцы. Оно быстро распространилось в интернете и вызвало активные обсуждения среди пользователей.