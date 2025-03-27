Мартовский выброс дельфинов на берег встревожил жителей Новороссийска

Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписями — на побережье лежали тела погибших дельфинов.

Видео быстро распространилось в интернете и вызвало активные обсуждения среди пользователей. В комментариях к публикациям многие посчитали, что гибель морских млекопитающих не имеет отношения к экологическим происшествиям, в частности, к разливу мазута.

По мнению горожан, это естественный природный процесс, поскольку именно в марте традиционно начинается период, когда дельфины выбрасываются на берег, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как сообщили в Муниципальном центре управления Новороссийска, погибших дельфинов уже вывезли с территории пляжа, где очевидцы сняли видео.

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