В Анапе построят стационар для спасения дельфинов

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил о начале строительства экстренного стационара для спасения дельфинов в Анапе.

По словам представителей организации, участок для объекта предоставил Центр временного содержания, реабилитации и реинтродукции для средиземноморских черепах Никольского.

В стационаре разместят крытый бассейн с системой водоподготовки, помещение для лаборатории, а также хранения снаряжения и медицинского оборудования, сообщает центр «Дельфа» в Telegram.

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Мужчина, который нашел азовку у самого берега, остался с ней до приезда сотрудников центра «Дельфа». Пока спасатели центра со снаряжением и оборудованием ехали, дельфину помогала одна из волонтеров. Она удерживала млекопитающее в воде на одном месте.

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