Более 80 специалистов выехали в пострадавшие от стихии поселки Туапсинского района для оценки ущерба

Утром 13 июля оперативные мобильные группы выехали в населенные пункты, чтобы обследовать пострадавшие от подтопления дома.

В составе групп — сотрудники районной администрации и администраций поселений, специалисты БТИ. Всего более 80 человек. Специалисты осмотрят дома и квартиры, пообщаются с жителями и определят степень ущерба, а также составят акты.

Подворовые обходы также проводят специалисты районного управления ветеринарии. В помощь им прибыли специалисты из сочинского отдела ветеринарного надзора.

«Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев поставил задачу: в течение трех суток обследовать подтопленные дома для подсчета нанесенного ущерба. Поручение главы региона мы выполним», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с вечера 11 июля до утра 12 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков — более 280 мм. К вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех подтопленных территорий и домов. Всего были подтоплены 650 придомовых территорий. Вода зашла в 290 домов, а также в подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов.