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Более 770 жителей Кубани сдали кровь для пострадавших при теракте в Подмосковье

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-770-zhitelej-kubani-sdali-krov-dlya-postradavshih-pri-terakte-v-podmoskove
Более 770 жителей Кубани сдали кровь для пострадавших при теракте в Подмосковье
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Об этом 24 марта сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

«За два дня на Кубани сдали кровь более 770 человек. Доноры, пришедшие на станции переливания крови, дали возможность заготовить 277 л крови» — написал в своем Telegram-канале Евгений Филиппов.

В крае 23 и 24 марта работали 7 пунктов сдачи крови для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России обратился к гражданам и  объявил 24 марта днем общенационального траура. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях написал о том, что жители Кубани глубоко скорбят вместе с близкими погибших и пострадавших в теракте в Красногорске.

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