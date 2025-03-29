Более 700 машин скопились в пробках на подъездах к Крымскому мосту 29 марта

Автомобили перед Крымским мостом в субботу начали собираться в затор с самого утра.

К 19:00 число машин, находящихся в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи, достигло 621. Время ожидания составляет более двух часов.

При этом со стороны Тамани в очереди стоят 104 транспортных средства, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь в Тамани растянулась более чем на 3 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ручной досмотр действовал перед Крымским мостом со стороны Кубани 28 марта. В пятницу с утра на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань» из-за ремонта сканера весь транспорт, включая автобусы, отправляли на ручной досмотр.

Читайте также: число пунктов досмотра перед Крымским мостом планируют увеличить к лету. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли удастся, однако безопасность жителей полуострова превыше всего.

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