Число пунктов досмотра перед Крымским мостом планируют увеличить к лету

К летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего.

Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания, сообщает ТАСС со ссылкой на Аксенова.

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По состоянию на 11:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани стояло 120 автомобилей. К 17:00 затор увеличился до 238 машин. Время ожидания перед прохождением досмотра составляло около часа. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет было.

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