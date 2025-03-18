Число пунктов досмотра перед Крымским мостом планируют увеличить к лету
К летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего.
Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания, сообщает ТАСС со ссылкой на Аксенова.
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По состоянию на 11:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани стояло 120 автомобилей. К 17:00 затор увеличился до 238 машин. Время ожидания перед прохождением досмотра составляло около часа. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет было.