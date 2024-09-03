Более 700 человек заразились коронавирусом на прошлой неделе на Кубани

В Краснодарском крае за неделю с 26 августа по 1 сентября коронавирусом заболели 718 человек.

Среди заболевших 442 женщины и 276 мужчин, в том числе 115 детей. Самому младшему пациенту — один месяц, а самому старшему — 92 года. Госпитализировали 158 заболевших.

Больше всего случаев заражения ковидом выявили в Краснодаре — 275, в Сочи — 57, в Новороссийске — 48, в Тимашевском районе — 29, в Армавире — 27, в Ейском районе — 25, в Крымском — 21. В остальных муниципалитетах выявили менее 20 случаев.

За неделю выздоровели 603 пациента, скончались четверо, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае за неделю с 19 по 25 августа выросло на 66% — до 663 случаев. Врачи связывают рост заболеваемости COVID-19 на Кубани с новым штаммом FLiRT.