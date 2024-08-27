Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае за неделю выросло на 66%

Статистика заболеваемости Covid-19 в России за 34 неделю 2024 года (19-25 августа) появилась на сайте Объясняем.РФ.

Отмечается, что на прошедшей неделе в Краснодарском крае заболевание коронавирусом выявили у 663 человек. Это на 66% больше, чем на предыдущей неделе, когда Covid-19 зафиксировали у 399 человек.

При этом, на прошедшей неделе на Кубани госпитализировали 161 пациента с коронавирусом. Умерли два человек. Выздоровели 447 человек.

В Оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что среди заболевших за неделю 445 женщин и 218 мужчин. Самому младшему пациенту нет и месяца, а самому старшему — 98 лет. Больше всего случаев заражения Covid-19 зафиксировали в Краснодаре — 270, Сочи — 50 и Новороссийске — 38.

В целом на прошлой неделе показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 12,28 на 100 тыс. населения. За неделю он увеличился на 33,3%. Рост заболеваемости зафиксировали к 75 регионах России. В 18 субъектах этот показатель выше, чем в среднем по стране.

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