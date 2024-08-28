Врачи связывают рост заболеваемости COVID-19 на Кубани с новым штаммом FLiRT

Заболеваемость коронавирусом выросла в три раза за месяц, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам медиков, в летний период скорость распространения болезни увеличивается почти в 10 раз.

Так, в крае по статистике на 18 июня, COVID-19 за неделю выявили у 66 человек. В середине июля этот показатель увеличился до 93. На прошедшей неделе в регионе заболевание коронавирусом выявили уже у 663 пациентов, 2 человека скончались.

Больше всего случаев COVID-19 фиксируют в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

«Какой бы штамм коронавирусной инфекции мы ни видели, даже на самом приятном фоне «Омикрона» были самые тяжелые случаи лечения пациентов. Как правило это пациенты с дефицитами иммунитета — первичные, вторичные», — рассказывает заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Анатолий Ванюков.

Врачи связывают распространение вируса с новым штаммом FLiRT. Впервые его выявили в Индии в ноябре прошлого года. К лету он уже добрался до России.

Вирус способен мутировать, и, как говорят ученные, против него может быть бессилен коллективный иммунитет. Сейчас симптомы у кого-то могут быть не так сильно выражены, а в некоторых случаях и не проявиться вовсе.

«Коронавирус уже потерял свои агрессивные свойства. Он больше становится похож на респираторную инфекцию», — говорит Анатолий Ванюков.

По словам врачей, возвращение пандемии 2020 года маловероятна. Однако, чтобы не заразиться, необходимо соблюдать правила гигиены, мыть руки или пользоваться антисептиком.

Людям, подверженным другим заболеваниям, в общественных местах лучше носить маски и чаще мыть руки. Еще один эффективный способ защиты — вакцинация. Не стоить забывать и о прививках от сезонных вирусов гриппа и ОРВИ.

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