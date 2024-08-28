Более 60% россиян каждую неделю сталкиваются минимум с одним фейком в интернете

Об этом рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в рамках пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году». По его словам, сегодня 64% жителей России хотя бы раз в неделю сталкиваются с недостоверной информацией в интернете.

Он уточнил, что при этом в стране увеличивается количество людей, которые проверяют ту информацию, что читают, видят или слышат, чтобы отличить фейки от реальных фактов.

«46% респондентов знают или что-то слышали о фактчекинге, 18% — знают, но это знание зачастую поверхностное. Аудитория преувеличивает собственные способности к анализу информации. При этом 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. Основной запрос — это запрос на привлечение лиц, распространяющих фейки, к ответственности и блокировку источников. Однако его зачастую трудно удовлетворить», — рассказал Табак.

Сейчас в Рунете наблюдается снижение числа копий фейков, при том что их уникальное количество остается на сопоставимом уровне. До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, связанных с темой СВО, добавил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». С января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в этой категории составляла 69%. А уже в июле количество просмотров снизилось до 35%, в августе, после атаки на Курскую область, — стремительно выросло и достигло 81%.

«Мы предполагали, что к концу года будет порядка 15 млн копий фейков. Сейчас мы прогнозируем, что их будет около 8 млн. Уникальных фейков сегодня примерно столько же, сколько их было в прошлом году. При этом мы наблюдаем снижение интереса аудитории к СВО-повестке и усталости от информационного шума, который начал фиксироваться еще в 2023 году. Кроме того, мы видим, что фейки становятся более региональными. Если в начале СВО они распространялись на федеральном уровне, то сейчас мы наблюдаем смещение в сторону конкретных регионов и ситуаций, связанных с конкретными людьми», — объяснил Владимир Табак.

Для эффективной борьбы с дезинформацией важно, чтобы участие в ней принимали не только профессионалы, но и пользователи интернета, так как сейчас есть проблема — любой человек с выходом в интернет получается выход к массовой аудитории и, как следствие, воспринимается другими пользователями так же, как и официальный источник, добавила директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина. Кроме того, необходимо знакомить аудиторию с правилами информационной гигиены.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, на сегодняшний день наиболее актуальным и обсуждаемым остается вопрос необходимости законодательной базы для эффективной борьбы с дезинформацией. Сейчас в российском законодательстве отсутствует понятие дипфейка, при этом есть утвержденное определение фейковой новости.

Горелкин также добавил, что аудитория не реагирует на дезинформацию случае, если ведомства и платформы делают свою работу, так как тогда фейки «долго не живут».

Сегодня фейки являются одним из главных оружий в информационной войне. В опровержении дезинформации, которая распространяется оппонентами в рамках информационных атак, в нашей стране приводится доказательная база. При этом украинская сторона к таким инструментам не прибегает, отметил политтехнолог, доброволец на СВО Платон Маматов. Кроме того, большая часть подобных фейков — короткоживущие, добавил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Особенность такой дезинформации состоит в том, что она призвана «затапливать» информационное пространство противника за счет своего количества, объяснил эксперт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Кубани опровергли фейк о семье из Украины, собирающей беспилотники в Славянске-на-Кубани. В Оперштабе Краснодарского края сообщили, что распространяемая информация — постановочный вброс. Отмечается, что впервые это видео с похожим текстом начали распространять в мессенджерах еще в феврале текущего года. О ролике для проверки сразу сообщили в правоохранительные органы и спецслужбы региона.

Читайте также: ложное предупреждение об атаке БПЛА на Краснодар распространяли в соцсетях. Мошенники рассылали по пабликам мессенджеров скриншот, на котором якобы официальный канал МЧС предупреждает о готовящейся атаке БПЛА на Краснодар. В фейковом сообщении людей призывают пройти в укрытие до сигнала отбоя тревоги. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что рассылаемое в мессенджерах предупреждение — это фейк. В ведомстве напомнили, что ссылки на официальные каналы службы указаны на сайте МЧС.