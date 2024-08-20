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Ложное предупреждение об атаке БПЛА на Краснодар распространяют в соцсетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lozhnoe-preduprezhdenie-ob-atake-bpla-na-krasnodar-rasprostranyayut-v-sotssetyah
Ложное предупреждение об атаке БПЛА на Краснодар распространяют в соцсетях

Фейк о том, что краевой столице грозит атака беспилотников начали распространять утром 20 августа.

Мошенники рассылают по пабликам мессенджеров скриншот, на котором якобы официальный канал МЧС предупреждает об атаке БПЛА на Краснодар. В фейковом сообщении людей призывают пройти в укрытие до сигнала отбоя тревоги.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что рассылаемое в мессенджерах предупреждение об атаке БПЛА на Краснодар — это фейк. В ведомстве напомнили, что ссылки на официальные каналы службы указаны на сайте МЧС.

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