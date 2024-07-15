СК предупредил граждан о фейковых сайтах, обещающих помощь в выплатах бойцам СВО

СК предупредил граждан о фейковых сайтах с символикой ведомства. Злоумышленники предлагают помощь в выплатах участникам СВО.

Для этого рекомендуется заполнить заявление на фиктивных бланках СК России.

«Заявителям звонят лица, которые представляются сотрудниками ведомства и информируют о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате. Обращаем ваше внимание, что сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести денежные средства», — подчеркивает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

При столкновении с подобной ситуацией, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

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