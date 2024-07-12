Жительница Белореченска перевела мошенникам более 1 млн рублей

Женщина увидела рекламу о пассивном доходе и решила приумножить свои сбережения, но по итогу перевела мошенникам более 1 млн рублей.

Неизвестные предложили женщине играть на бирже, а чтобы обналичить выплату, внести деньги. Так, женщина оформила на свое имя кредит.

МВД края напоминает, что схема мошенников ― ловушка для многих людей. Настоящие брокеры не один год изучают этот рынок и осознанно идут на риски. Чтобы уберечь себя от обмана, не нужно соглашаться на сомнительное участие в интернет-торгах.

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