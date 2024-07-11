Россиян предупредили о мошенниках, продающих детям виртуальные деньги в играх

Аферисты придумали новую схему мошенничества: они предлагают детям купить у них виртуальную валюту — робаксы, или робы. Их используют в одной из популярных сейчас видеоигр.

В игре, чтобы получить средства, необходимо проходить задания. На заработанные виртуальные деньги можно приобрести для своего персонажа одежду, оружие и другие вещи. Однако, чтобы не тратить время на квесты, дети просят родителей купить им робы. Так, 40 виртуальных монет стоят 59 рублей, 80 — 119, 400 — 539.

«Тем временем «золотая лихорадка» толкает школьников на отчаянные шаги. В интернете полно видео, в которых зрителям обещают показать схему мгновенного обогащения и дают советы, как уговорить родителей на покупки в приложении», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Некоторые ребята попадаются на уловки мошенников: пытаются приобрести у них виртуальную валюту, переводя им реальные рубли. Так, девочка из Волгограда оформила 100 тыс. кредита на своего отца, чтобы обменять их на робы. И это не единичный случай. Специалист по кибербезопасности Дмитрий Андропов уверен, что всему виной скрытые механизмы, мотивирующие детей к тратам.

«Эти механизмы могут быть очень привлекательными. Ребенок не осознает реальной стоимости товара. Совет: проверяйте телефон детей», — говорит он.

Из-за участившихся случаев мошенничества в отношении детей, «Банк России» начнет блокировать переводы на счета, по которым совершались подозрительные операции. Проверку будут проводить специальные системы.