Власти Кубани опровергли фейк о семье из Украины, собирающей беспилотники

В соцсетях распространяется ложная информация о том, что в Славянске-на-Кубани одна из переехавших из Украины семей якобы собирала беспилотники.

Как сообщает оперштаб со ссылкой на администрацию Славянского района, эта информация является фейком и постановочным вбросом.

В оперштабе отметили, что впервые это видео с похожим текстом начало распространяться в мессенджерах еще в феврале текущего года. О ролике для проверки сразу сообщили в правоохранительные органы и спецслужбы региона.

«В результате фактов незаконного сбора и запуска БПЛА на территории Славянского района не установлено. Также не было задержания граждан и других описываемых в тексте к видеоролику событий», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

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