Более 50 светофоров отключилось из-за аварии на энергосетях в Краснодаре

В краевом центре продолжается череда отключений электроэнергии из-за аномальной жары.

Так, 19 июля в 14:30 отключился 51 светофор в Юбилейном микрорайоне, а также на участках улиц Трубилина, Калинина, Северной, Метальникова, Московской, Российской, Дзержинского и Октябрьской.

В 14:40 еще 3 светофора перестали работать в станице Елизаветинской.

В связи с отключением возник затор на улице Ставропольской из-за ДТП на пересечении с Димитрова. Движение в сторону Айвазовского затруднено, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 40 улиц остались без света в Краснодаре 19 июля из-за аварии. Порядка 20 светофоров отключились около 13:30. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.