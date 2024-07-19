Блэкаут: более 40 улиц остались без света в Краснодаре 19 июля из-за аварии

Аварийные отключения днем 19 июля произошли в Прикубанском и Западном округах.

Причины отключения — повреждения на линиях 6-10 кВ, отключены ПС «ТГ-208», «ТГ-201», «АН-202», «ТГ-604» и 64 трансформаторные подстанции.

Без света остались жители домов на улицах: Тургенева, Яна Полуяна, Гаражной, Монтажников, Ишунина, Кияшко, Архитектора Петина, Артиллерийской, Братьев Игнатьевых, Власова, Котовского, Севастопольской, Бабушкина, Брюсова, Власова, Воровского, Рылеева, Симиренко, Образцова, Казбекской.

Кроме того, электроэнергию отключили на улицах: Интернациональный бульвар, Карельской, Корчагинцев, Молдавской, Осетинской, Правды, Пятигорской, Тебердинской, Туркменской, Тепличной, Российской, 1-го Мая, Герцена, Кропоткина, Передерия, Северной, Энгельса, Головатого, Калинина, Брюсова, Воровского, Карла Маркса, Трубилина.

На месте работает оперативная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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