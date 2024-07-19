Около 20 светофоров отключились из-за отсутствия электроэнергии в Краснодаре

Отключение электроэнергии 19 июля в краевом центре затронуло работу светофоров.

Всего приостановили работу около 20 светофоров, которые регулируют движение на улицах: Трубилина, Калинина, Петра Метальникова, Северной, Российской и Московской.

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодара 19 июля вновь ждут плановые отключения электричества.