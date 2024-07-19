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Около 20 светофоров отключились из-за отсутствия электроэнергии в Краснодаре

Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-20-svetoforov-otklyuchilis-iz-za-otsutstviya-elektroenergii-v-krasnodare
Около 20 светофоров отключились из-за отсутствия электроэнергии в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отключение электроэнергии 19 июля в краевом центре затронуло работу светофоров.

Всего приостановили работу около 20 светофоров, которые регулируют движение на улицах: Трубилина, Калинина, Петра Метальникова, Северной, Российской и Московской.

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодара 19 июля вновь ждут плановые отключения электричества.

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