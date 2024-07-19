Жителей Краснодара 19 июля вновь ждут плановые отключения электричества

Несколько районов кубанской столицы в течение дня 19 июля останутся без электроэнергии.

В домах на улицах Бабушкина, Воровского, Тургенева, Рылеева и 1 мая свет отключат с 9:00 до 15:00.

На улицах Кавказской, Ставропольской, Горького и Костылева электричества не будет с 9:00 до 15:30.

На улицах Достоевского, 40 лет Победы, Российской и Некрасова электроэнергию ограничат с 9:00 до 17:00.

Уточнить адреса, по которым не будет света, можно по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: массовые отключения света в Краснодаре продлятся как минимум до 21 июля.