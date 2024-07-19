Жителей Краснодара 19 июля вновь ждут плановые отключения электричества
Общество
19.07.2024 08:34
Несколько районов кубанской столицы в течение дня 19 июля останутся без электроэнергии.
В домах на улицах Бабушкина, Воровского, Тургенева, Рылеева и 1 мая свет отключат с 9:00 до 15:00.
На улицах Кавказской, Ставропольской, Горького и Костылева электричества не будет с 9:00 до 15:30.
На улицах Достоевского, 40 лет Победы, Российской и Некрасова электроэнергию ограничат с 9:00 до 17:00.
Уточнить адреса, по которым не будет света, можно по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.
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