Плановые отключения: часть Краснодара останется без света и воды 18 и 19 июля

По данным ЕДДС Краснодара, в нескольких районах краевой столицы 18 июля и 19 июля будут отключать электроэнергию и воду.

Электричество

С 0:00 до 3:00 18 июля свет отключат в поселке Дружелюбном, СНТ «Монтажник», СНТ «Сад Кубани», НСТ «Юбилейное», СНТ «Заводское».

С 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах на улицах 70 лет Октября, Рождественской Набережной, Сормовской, Троицкой, Пионерской, а также на улицах Базарной, Корсунской, Мира и Чонгарской в станице Старокорсунской.

Также с 9:00 до 17:00 электроснабжение отключат на улице Вологодской, 7, 11 и улице Яснополянской 13, 15, 17, 19, 21.

Вода

С 9:00 до 17:00 18 июля будет снижено давление водоснабжения на улице Офицерской, 43, 45.

С 23:00 18 июля до 9:00 19 июля воду отключат на улицах Героев Разведчиков, Героя Аверкиева, Черкасской, Восточно-Кругликовской, 40 лет Победы, Владислава Посадского, Яцкова, Генерала Трошева, Домбайской, Шевелева, Бочарникова, Боспорской, Воробьева, Сапрунова, Мирошниченко, Кобзаря, Планетной, Звездопадной, Звенящей, Загорской, Радужный бульвар, Лиственной, 75-летия Победы.

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