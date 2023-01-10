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Более 5 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-5-tys-obrashhenij-postupilo-na-pryamuyu-liniyu-veniamina-kondrateva
Более 5 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 января ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

Всего с 5 января на «Прямую линию» губернатора поступило 5 тыс. 473 сообщений. Из них 3 тыс. 353 сообщения поступили через бот в Telegram. Еще 1 тыс. 715 обращений приняли по многоканальному телефону, а 376 — через госуслуги. Больше всего вопросов поступает от жителей Краснодара, Анапы, Белореченского, Туапсинского и Динского районов.

Чаще всего жители Кубани задают вопросы, связанные с ЖКХ (35%), транспортом и состоянием дорог (16%), социальным обеспечением (11%), строительством (9%) и медициной (7%).

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января. Посмотреть ее можно будет в эфире телеканала «Кубань 24» и на странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте». Задать вопросы можно по телефону 8 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через сайт «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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